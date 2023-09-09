Jadon Sancho için iki ihtimal

Manchester United'da kaybedilen Arsenal maçı sonrası Erik ten Hag İngiliz futbolcu Jadon Sancho için önemli açıklamalarda bulunmuştu.



CBS gazetesinde yer alan habere göre Al-Ettifaq, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jadon Sancho için kiralık teklifi yaptı. Al-Ettifaq bu kiralık teklifinin yanına eğer Manchester United oyuncuyu elinden çıkarmak isterse diye satın alma opsiyonu da eklemek istediği iddia edildi.



Ancak David Ornstein bu haberin doğru olmadığını iddia etti.



"UNITED'TA KALACAK"



İngiltere'nin önemli spor gazetecilerinden David Ornstein ise bu haberin gerçek olmadığını ve Suudi Arabistan'dan herhangi bir takımın Jadon Sancho'yu istemediğini söyledi.



Ayrıca David Ornstein, Jadon Sancho'nun en azından kış tranfser dönemine kadar takımda kalacağını da söyledi.



SALAH'A İLGİ YOĞUN



Suudi Arabistan takımlarının önceliği haline gelen Muhammed Salah içinde konuşan David Ornstein, Mısırlı yıldız kanat oyuncusunun şu an için takımdan kesinilkle ayrılmayacağını ancak gelecek yaz tranfser döneminde önemli gelişmelerin yaşanabileceğini de iddia etti.



