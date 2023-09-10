Jadon Sancho için Dortmund ihtimali!

Erik ten Hag ile yıldızı bir türlü barışmayan Sancho için yeni bir iddia geldi.



The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz oyuncunun ocak transfer döneminde eski kulübü Dortmund'a geri dönebileceği belirtildi.



Dortmund'un 23 yaşındaki oyuncu için kış transfer döneminde hamle yapacağı aktarıldı.



Kanat oyuncusu, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı.



Ten Hag oyuncunun antrenmandaki performansının kötü olduğunu gerekçe göstererek onu kadro dışı bırakmış, oyuncu ise bunun doğru olmadığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini açıklamıştı.



İngiliz yıldız, 2021 yılının yaz ayında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti. ManU'da 82 maça çıkan 23 yaşındaki kanat, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.



