Minnesota Timberwolves forveti Jaden McDaniels'ın, duvara yumruk attığı için sağ elini kırdığı açıklandı.



Dün akşam New Orleans Pelicans'a karşı oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinin sonlarında, McDaniels'ın tünelden soyunma odasına giderken duvara yumruk attığı ve elini kırdığı görüldü.



Maçtaki ikinci faulünü aldıktan sonra kendini yatıştırmak için tünele doğru yürüyen McDaniels, sinirini duvara yumruk atarak çıkardı. Benche döndüğünde eline buz tutan 22 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda oynamadı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, McDaniels'ın Los Angeles Lakers'a karşı oynanacak play-in turnuvası maçında forma giyemeyeceğini söyledi.



McDaniels bu sezon, maç başına 52/40/74 şut yüzdeleriyle 12,2 sayı ve 3,9 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



