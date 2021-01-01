Jacque Vaughn, Nets'te kalmaya karar verdi!

Brooklyn Nets'in asistan koçu Jacque Vaughn'un mevcut koçluk pozisyonları adayları arasından ismini geri çekmeye karar verdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Vaughn, gelecek sezon Nets'te kalmasının başlıca nedeni olarak, iki genç oğluyla vakit geçirme şansını ve ailevi nedenleri öne sürdü.



2016'dan beri Nets'te asistan koçluk görevi yapan Vaughn, geçtiğimiz sezon Orlando bubble'ında geçici başantrenörlük görevini üstlenmişti.



New Orleans Pelicans'ın kısa süre önce kendisiyle görüşme yapmak için izin aldığı Vaughn, takımda boşta bulunan başantrenörlük pozisyonu için en güçlü aday olarak gösterilmişti.



Pelicans'ın odağını, takımın asistan koçu Fred Vinson ve Milwaukee Bucks yardımcı koçu Charles Lee de dahil olmak üzere diğer koçlara kaydırması bekleniyor.



