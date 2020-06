Jackson'dan Drew Brees'e tepki!: "Kötü zamanlama..."

Halen arkadaşı George Floyd'un ölümüne yas tutan eski NBA yıldızı Stephen Jackson, NFL oyuncusu Drew Brees'in ABD milli marşı için diz çökme hakkındaki yorumlarına güçlü bir tepki gösterdi.



Brees, Yahoo Finance ile yaptığı röportajda yaptığı yorumlardan dolayı büyük tartışmalara yol açtı. New Orleans Saints quarterback'i, "Amerika Birleşik Devletleri bayrağına saygısızlık eden kimseye asla katılmayacağını" söylemişti.



Floyd'u "ikizi" olarak adlandıran Jackson, Brees'e olan tepkisini Instagram'da şöyle gönderdi:



"Kötü zamanlama Drew Brees, kötü zamanlama. New Orleans için oynuyorsun ve New Orleans'ta yaşıyorsun, New Orleans'ta seni bir sürü siyahi adam desteklerken, zamanlamaya karşı daha duyarlı olmalısın. Öylesine bir şeyler söyleyemezsin. Anlaman gerekir, ancak hepiniz beyaz takım arkadaşlarınızı sorumlu tutmak zorundasınız. Yemişim tüm diğer şeyleri. Takım arkadaşlarını kontrol etmelisiniz. Michael Thomas, seni selamlıyorum. Drew Brees'in a*** k***. "