Eski NBA koçu Mark Jackson, NBA'e bir başantrenör olarak geri dönme arayışını sürdürdüğünü belirtti.



Golden State Warriors, toplamda 121-109'luk bir seriye sahip olmasına rağmen, 2013-14 sezonundan sonra Jackson'ın işine son vermişti.



Jackson, "Ciddi anlamda tekrar koçluk yapma fırsatını dört gözle bekliyorum. Golden State'te harika bir dönem geçirdim, ömür boyu sürecek inanılmaz ilişkiler kurdum ve tekrar koçluk yapma fırsatını iple çekiyorum." şeklinde konuştu.



Jackson, Brooklyn Nets için başantrenör adaylarından biri olarak gösteriliyordu.



