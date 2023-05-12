ESPN'in NBA analisti ve yorumcusu Mark Jackson, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'e MVP ödülü için oy vermeyerek "büyük bir hata" yaptığını söyledi.



Önceki iki sezon arka arkaya MVP ödüllerini kazanan Jokic, bu sezon aday yarışını 15 birincilik, 52 ikincilik ve 32 üçüncülük oyu alarak tamamlamıştı.



NBA Perşembe günü MVP için oy verenlerin seçimlerini yayınlamıştı ve Jackson'ın oy pusulasında Embiid birinci, Milwaukee'den Giannis Antetokounmpo ikinci, Boston'dan Jayson Tatum üçüncü, Oklahoma City'den Shai Gilgeous-Alexander dördüncü ve Cleveland'dan Donovan Mitchell beşinci gözüküyordu.



Jackson, SiriusXM NBA Radio'dan Justin Termine ve Eddie Johnson ile yaptığı röportajda, şu açıklamaları yaptı:



"Ben her zaman yaptığım hataları üstlenen biriyimdir. Ve bu yaptığım kesinlikle büyük bir hataydı. Nasıl yaptığımı düşününce, Bir pivot, iki forvet ve iki guard için oy kullanmıştım. Yani aklımdan bile geçmemişti.



Denver Nuggets'tan özür diliyorum. Sadece MVP tartışmalarında yer almakla kalmayıp, oy pusulamda olmayı hak eden Nikola Jokic'ten de özür diliyorum. Kendisi basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olmasının yanı sıra, tüm zamanların en iyi 10 pivotu arasında da yer alıyor. Yani hatamı kabulleniyorum. Oyumu geçersiz kılmak falan istiyorsanız, başımın üstünde yeriniz var. Bir hata yaptım...



MVP oyum yine Joel Embiid'e giderdi, fakat Giannis ve Joker ikinci ve üçüncü sırada olurdu. Bunu hak ediyorlar. Jokic müthiş bir yıl geçirdi. Tarih yazmaya devam ediyor. Hatamı üstleniyorum ve özür diliyorum."



Jokic normal sezonu 24.5 sayı, 11.8 ribaund ve 9.8 asist ortalamalarla tamamlamış ve 29 triple-double yaparak NBA'de bu alanda lider olmuştu.





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