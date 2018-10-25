Jackson, NBA'in en büyük kavgasında yer almış!

Phoenix Suns forveti Josh Jackson, Kasım 2004'te yaşanan "Malice of the Palace" adlı, Detroit Pistons ve Indiana Pacers arasında oynanan karşılaşmada çıkan büyük kavgayı hatırladığını söyledi.
O dönem 8 yaşında genç bir Pistons hayranı olan Jackson, NBA tarihindeki en büyük kavgayla alakasını şu şekilde anlattı: "Ben de oradaydım. 8 yaşındaydım. Orta sahadan yaklaşık 20 sıra yukarıda oturuyorum. Her yerde kavga eden bir sürü insan gördüğümü hatırlıyorum. Jermaine O'Neal'a bir sandalyeyle vurduklarını hatırlıyorum. En canlı anılarımdan biriydi. Ron Artest'in skor masasına yattığını ve birisinin ona içki attığını hatırlıyorum. Etrafa bakıyordum ve herkes sahaya bir şeyler fırlatıyordu. Yalan yok, ben de bir şişesi atmıştım. Neden? Çünkü bu benim takımımdı. Bir Pistons taraftarıydım. Pacers buraya gelip en sevdiğim oyunculara yumruk atıyor. Buna öylece katlanamazdım. Ne düşüneceğimi ya da ne yapacağımı bilmiyordum. Ailem beni koruyordu, önümde duruyorlardı. Gerçekten yapabileceğimiz bir şey yoktu. Ben korkmadım. Kimsenin bana saldıracağını düşünmedim."
Bu kavga, Artest, O'Neal ve Stephen Jackson'ın uzun uzaklaştırma cezaları almalarıyla sonuçlanmıştı.