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Jackson: "NBA'de tekrar koçluk yapmak için sabırsızlanıyorum"

Eski NBA koçu ve mevcut yorumcu Mark Jackson, koçluğa geri dönme hayali olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA koçu ve mevcut yorumcu Mark Jackson, koçluğa geri dönme hayali olduğunu söyledi.

Jackson, ESPN'in First Take programında şu ifadeleri kullandı:

"30 tane NBA iş imkanı var. Kendimi en azına indirgemiyorum. Bir gün koçluk yapmayı dört gözle bekliyorum, bu benim hayalim. Golden State Warriors koçluğunda üç yıl boyunca inanılmaz bir dönem geçirdim, harika ilişkiler kurdum ve biraz başarı da kazandım. Ve bir kez daha, bir yerde bunu tekrar yapmak için sabırsızlanıyorum."

Warriors ile üç sezon 121-109'luk bir seri yakalamış olan Jackson, hem Brooklyn Nets hem de New York Knicks'in koçluk işleriyle adı geçen bir isim.

Jackson en son NBA'de 2014'te koçluk yapmıştı.


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