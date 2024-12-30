Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.
Belçika basınından Walfoot'un haberine göre; Demokratik Kongolu golcü, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde karşılaştığı Cercle Brugge'ün radarına girdi.
Belçika ekibinin kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi. Belçika'ya dönmeye sıcak bakan Muleka da, siyah-beyazlı kulüpten bu transfere kolaylık sağlamasını talep edecek.
1 MİLYON EURO BEDELLE KİRALANMIŞTI
Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki forvet, 1 milyon euro bedelle Al-Kholood'a kiralanmıştı.
PERFORMANSI
Al-Kholood'da beklenen başarıyı gösteremeyen Muleka, 11 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Jackson Muleka'ya sürpriz talip
Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'ya Belçika Pro Lig ekiplerinden Cercle Brugge talip oldu.
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30 Aralık 2024 10:24
Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.
Beşiktaş
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