Jackson Muleka'ya sürpriz talip

Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.



Belçika basınından Walfoot'un haberine göre; Demokratik Kongolu golcü, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde karşılaştığı Cercle Brugge'ün radarına girdi.



Belçika ekibinin kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi. Belçika'ya dönmeye sıcak bakan Muleka da, siyah-beyazlı kulüpten bu transfere kolaylık sağlamasını talep edecek.



1 MİLYON EURO BEDELLE KİRALANMIŞTI



Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki forvet, 1 milyon euro bedelle Al-Kholood'a kiralanmıştı.



PERFORMANSI



Al-Kholood'da beklenen başarıyı gösteremeyen Muleka, 11 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.



