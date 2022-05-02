Jackson Muleka'ya Lyon kancası!

Olimpik Lyon, Kasımpaşa formasıyla olağanüstü bir gol performansı sergileyen Jackson Muleka'nın transferi için devreye girdi.



Footmercato'da yer alan habere göre; Kasımpaşa'nın 50 bin euro kiralama bedeli ve 150 bin euro maaşla kiraladığı Jackson Muleka'yı istemesi halinde 3 milyon euro bonservisle transfer etme opsiyonu bulunuyor. Lyon, dikkat çeken performansı sonrası Muleka'ya bir gözlemci atadı ve Göztepe maçından bu yana her maçını takip etmeye başladı.



11 lig maçında 12 gol atan ve her 66 dakikada bir fileleri havalandıran Jackson Muleka'yı Kasımpaşa'nın alacağı ve Lyon'un da transfer görüşmelerine kısa süre içerisinde başlayacağı vurgulandı.



Kariyerine TP Mazembe'de başladı



Jackson Muleka, 4 Ekim 1999'da ülkesinin üçüncü büyük kenti Lubumbashi'de dünyaya geldi.



Katumbi Futbol Akademisi'nden yetişen 22 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2017'de doğduğu kentin takımı TP Mazembe'de adım attı.



TP Mazembe'de çıktığı 85 maçta attığı 57 golle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Muleka, 2020'de Standard Liege'e transfer oldu.



Standard Liege'de 15 gol



Jackson Muleka, ilk yurt dışı deneyimini yaşadığı Standard Liege'deki kariyerine istediği başlangıcı yapamadı.



2020-2021 sezonu başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyen Muleka, ligin son bölümüne doğru toparlandı ve takımına gol yollarında önemli katkı sağladı. Demokratik Kongolu oyuncu, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 33 maçta 12 gole imza attı.



Bu sezon ise Standard Liege formasıyla tüm organizasyonlarda 21 müsabakaya çıkan ve 3 kez fileleri havalandırabilen Jackson Muleka, ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya kiralandı.





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