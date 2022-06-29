Jackson Muleka'ya Kompany kancası

Kasımpaşa ile kariyerini yükselişe geçiren Jackson Muleka'ya Beşiktaş dışında Club Brugge ve Burnley de teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'ya Kompany kancası
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29 Haziran 2022 16:41
Beşiktaş'ın ilgilendiği Demokratik Kongolu golcü Jackson Muleka için Belçika Devlet Televizyonu RTBF'den tarafından son gelişmeler duyuruldu.

Haberin detayında; Beşiktaş'ın dışında Jackson Muleka ile Club Brugge ve Burnley'nin ilgilendiği bilgisi verildi.

CLUB BRUGGE ÇOK İSTİYOR

Club Brugge Teknik Direktörü Vincent Mannaert, takımdaki golcüler Bas Dost, Krmencik ve Adamyan'ın ayrıkları; Openda ve Carl Hoefkens'in muhtemel ayrılıkları nedeniyle forvet bölgesine Jackson Muleka'nın transferini istedi. Muleka'nın özelliklerini beğenen Mannaert, kadrosunu bu oyuncuyla güçlendirmek istediğini yönetime iletti.

KOMPANY İSTEDİ, BURNLEY TEKLİF YAPTI

Jackson Muleka için kulübü Standard Liege ile görüşen son kulüp ise İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley oldu. Burnley'nin yeni menajeri Vincent Kompany, kulüpten ayrılan Wout Weghorst yerine takımı taşıyacak bir golcü istediğini bildirdi ve kulüp yönetimine, Belçika'dan da tanıdığı ve beğendiği Jackson Muleka'nın ismini verdi.

BURNLEY'NİN TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ

Burnley, Jackson Muleka için Standard Liege'e 3.5 milyon euro önerdi ancak bu ilk teklif Standard Liege tarafından geri çevrildi. Kongolü golcü için 5 milyon euro isteyen Standard Liege, bu isteğini Burnley tarafına da iletti.

SÜPER LİG'DE KENDİNİ BULDU

Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez fileleri havalandırdı ve 4 asist yaptı. 

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