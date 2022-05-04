Jackson Muleka'ya Diagne tarifesi!

Kasımpaşa'nın ara transfer döneminde Belçika'nın Standar Liege takımından transfer ettiği Jackson Muleka, kısa süre içinde gösterdiği performansla Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı.



Ligde forma giydiği 11 maçta 12 gol atan ve 3 asist yapan 22 yaşındaki forvet oyuncusunun ortaya koyduğu form grafiği sonrası ise Kasımpaşa, Muleka'nın 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.



TEKLİFLER İÇİN ALT RAKAM BELİRLENDİ



Kasımpaşa, Süper Lig'i kasıp kavuran ve şimdiden hem Türkiye'nin büyük kulüplerini hem de Avrupa'dan bazı kulüpleri peşine takan Jackson Muleka için gelecek transfer teklifleri için alt limitini de belirledi.



Kasımpaşa'nın 22 yaşındaki Muleka için 2019 yılında Galatasaray'a satılan Mbaye Diagne'den elde edilen 13 milyon Euro'luk bonservis bedelini baz aldığı ve bu rakamın altına Kongolu golcüyü satmama kararı aldığı öğrenildi.



ADI 3 BÜYÜKLER İLE ANILIYOR



Muleka'nın adı kısa sürede Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Süper Lig devleri ile anılırken, oyuncunun menajeri 22 yaşındaki futbolcuya Arap kulüplerinden de talipler olduğunu açıklamıştı.



Avrupa'dan da bazı kulüplerin takip ettiği Jackson Muleka için Kasımpaşa'nın oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmasıyla birlikte transfer tekliflerinin de resmiyete dökülmesi bekleniyor.



DIAGNE VE TREZEGUET TARİFESİ



Son dönemde Mbaye Diagne'yi 13 milyon Euro'ya Galatasaray'a Trezeguet'i ise 10 milyon Euro'ya Aston Villa'ya satan Kasımpaşa, Jackson Muleka'dan da buna benzer bir gelir elde ederek kasasına hatrı sayılır bir rakam koymak istiyor.



Kasımpaşa'nın Standard Liege takımından kadrosuna kattığı Muleka, daha önce ülkesi Demokratik Kongo'da Mazembe takımının formasını giymişti.



Muleka ayrıca ülkesinin milli takımında da 12 kez görev aldı.







