Jackson Muleka'ya Almanya'dan talip!

Kasımpaşa'da geçen sezonun ikinci yarısında attığı gollerle dikkat çeken Jackson Muleka'ya Almanya'dan talipler çıktı.



Alman basınında yer alan haberde, Bundesliga ekipleri Schalke 04 ve Stuttgart'ın genç golcü ile ilgilendiği aktarıldı.



Haberde, Muleka'nın attığı gollerle neredeyse tek başına Kasımpaşa'yı ligde tuttuğu vurgulanırken, bu transferin 3 milyon euro'ya bitebileceği belirtildi.



Öte yandan Kasımpaşa'nın da 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.



Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez fileleri havalandırdı ve 4 asist yaptı.



Demokratik Kongolo santrforun adı ülkemizden de; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyor.





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