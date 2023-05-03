Jackson Muleka'ya 3 milyon euro'luk teklif

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'ya bir teklif geldi.



beIN Sports'un haberine göre, Arap Yarımadası'ndan bir takımın 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'a 3 milyon euro'luk resmi teklif yaptığı belirtildi.



Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in Muleka'ya inandığı ve potansiyeline güvendiği için kendisine şans vermek istediği aktarıldı.



Beşiktaş, sezon başında Standard Liege'den kadrosuna kattığı Muleka'nın siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Siyah-beyazlı takımda şu ana dek 28 maça çıkan Muleka 5 gol attı ve 1 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ