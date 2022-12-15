Jackson Muleka transferine Şenol Güneş engeli

"BEKLENTİM BÜYÜK, SAKIN SATMAYIN"

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.Teknik direktör Güneş'in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka'ya, Marsilya'nın ilgili olduğu haberleri Fransa'da manşetlere taşınmıştı.Ancak Güneş'in, 23 yaşındaki yıldız için yönetimeşeklinde rapor verdiği ifade edildi.Jackson Muleka bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 5 gol 1 asistlik katkı yaptı.