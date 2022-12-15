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Jackson Muleka transferine Şenol Güneş engeli

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, talipleri olmasına karşın Jackson Muleka'nın takımda kalmasını istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka transferine Şenol Güneş engeli
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15 Aralık 2022 10:28
Jackson Muleka
Jackson Muleka
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka'yla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Güneş'in geldiği günden bu yana özel ilgi gösterdiği isimlerden biri olan Muleka'ya, Marsilya'nın ilgili olduğu haberleri Fransa'da manşetlere taşınmıştı.

"BEKLENTİM BÜYÜK, SAKIN SATMAYIN"

Ancak Güneş'in, 23 yaşındaki yıldız için yönetime "Ondan büyük beklentim var, gitmesini istemiyorum" şeklinde rapor verdiği ifade edildi.

Jackson Muleka bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 5 gol 1 asistlik katkı yaptı.



 
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