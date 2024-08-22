Jackson Muleka, transfer için İstanbul'dan ayrıldı!

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştı.
Muleka, transfer için bugün Riyad'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.
Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
Muleka, transfer için bugün Riyad'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.
Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.
BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?
24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.