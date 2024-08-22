Jackson Muleka, transfer için İstanbul'dan ayrıldı!

forması giyen, Suudi Arabistan ekiplerindenile anlaştı.Muleka, transfer için bugünSuudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.