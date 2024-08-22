Jackson Muleka, transfer için İstanbul'dan ayrıldı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaşan Jackson Muleka, İstanbul'dan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka, transfer için İstanbul'dan ayrıldı!
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22 Ağustos 2024 10:27
Son güncelleme 22 Ağustos 2024 10:29
Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştı.

Muleka, transfer için bugün Riyad'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Suudi Arabistan temsilcisi, Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu ödeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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