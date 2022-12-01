Jackson Muleka, Şenol Güneş'in gözüne girdi

Beşiktaş'ta haftalardır eleştirilen Jackson Muleka önceki gün İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında performansıyla alkışlandı.



Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncunun çok yönlü özelliklere sahip olduğunu belirterek "Muleka tekniğini ve zekasını birleştirdiğinde Weghorst, Cenk Tosun ile takımın yükünü büyük ölçüde sırtlar. Kendisinden memnunum. Eksikleri var. Zamanla çözeceğiz" dedi.



GÜNEŞ, KATAR'DAKİ OYUNCULARLA TEMASTA



Siyah beyazlı takımın İstanbulspor karşısında sergilediği futbolu beğendiğini ifade eden Güneş, özellikle genç oyuncuların adaptasyon açısından önemli bir hava kazandıklarını söyledi. Beşiktaş Futbol takımının her geçen gün daha iyi bir performans yakalayacağına inandığını kaydeden Güneş, Dünya Kupası maçlarında görev alan oyuncuların form durumu hakkında da sürekli bilgi aldığını belirtti.





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