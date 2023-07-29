Jackson Muleka'nın gözü formada

Beşiktaş'ın Tirana ile oynadığı maçta dikkat çeken bir performans sergileyen Jackson Muleka, formunu sürdürüp formayı bırakmak istemiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'nın gözü formada
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29 Temmuz 2023 12:30
Beşiktaş'ın Tirana ile oynadığı karşılaşmada takımının en iyileri arasında yer alan ve çok da güzel bir gol atan Jackson Muleka'nın keyfi yerinde.

Sezonun ilk resmi maçında ağları havalandıran 23 yaşındaki futbolcu, Vincent Aboubakar ile hücum hattında çok uyumlu bir görüntü sergiledi.

23 yaşındaki futbolcu, bu formunu sürdürerek bu sezon formayı kimseye kaptırmamayı hedefliyor.

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