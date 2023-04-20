Jackson Muleka Mısır yolcusu

Ara transfer döneminde Jackson Muleka için Beşiktaş'ın kapısını çalan ve 2, milyon Dolar'lık teklifi reddedilen Al-Ahly, Siyah-Beyazlılar ile yeniden görüşmeye başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka Mısır yolcusu
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20 Nisan 2023 14:12
Jackson Muleka
Jackson Muleka
Beşiktaş
Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor.

Kartal, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır'ın Al-Ahly takımından 2.5 milyon Dolar'lık teklif almış ancak geri çevirmişti. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi. 

Yönetimin, 4 milyon Euro teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı.  

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