Beşiktaş'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor.



Kartal, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır'ın Al-Ahly takımından 2.5 milyon Dolar'lık teklif almış ancak geri çevirmişti. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi.



Yönetimin, 4 milyon Euro teklif gelmesi halinde transfere onay vereceği belirtildi.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı.



