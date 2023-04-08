Jackson Muleka, Mısır yolcusu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jackson Muleka ile Mısır ekibi Al Ahly yakından ilgileniyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka, Mısır yolcusu
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08 Nisan 2023 09:58
Beşiktaş, Muleka'yı, bu sezon başında Belçika ekiplerinden Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği oyuncuya Al-Ahly'nin talip olduğu öğrenildi. Arap basınında çıkan haberlere göre; Al-Ahly, gelecek sezon planlamasında Beşiktaş'ın forveti Jackson Muleka'ya yer verdi. Mısır ekibi, 23 yaşındaki yetenekli futbolcuyu transfer etmek için yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Mısır basınında yer alan haberde, Al-Ahly'nin Muleka için 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı bildirildi. Haberin devamında şu detaylara yer verildi: "Al-Ahly'den alınan bilgilere göre teknik direktör Marcel Koller, oyuncuya olan bağlılığını gösterdi. Takımın hücum hattındaki Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması, Muleka transferini daha önemli hale getiriyor. Kulüp Başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdi. Oyuncu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edilecek."

HÜCUMDA TEK ADAY JACKSON

Muleka için teklif yapacak olan Al-Ahly'nin, Galatasaray'ın futbolcusu olarak Nantes'te forma giyen Mohamed'i kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Bir kulüp yöneticisi, "Al-Ahly Online"a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu: "Al-Ahly'nin Mostafa Mohamed ile sözleşme imzalama düşüncesi yok. Şu anda masadaki tek forvet; Muleka." Takıma güçlü bir forvet kazandırmak isteyen yönetici, Muleka olmazsa başka yolların deneneceğini vurguladı.



 
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