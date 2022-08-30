Jackson Muleka: 'Hepimiz keyif alıyoruz'

Sivasspor karşısında 2 kez ağları sarsan Jackson Muleka, maçın ardından görüşlerini aktardı.



Muleka, "Bu taraftarın önünde oynuyorsanız, maksimum performansı vermelisiniz. Tanrı'ya şükrediyorum, o da benim en büyük yardımcım. İki gol attım, elimden geleni yaptım. Takım olarak iyiydik ve kazandık." dedi.



Golcü futbolcu, sözlerini, "Hücumda her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Hepimiz kaliteli oyuncularız. Önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Fırsatlar yakaladığımızda gole çevirmeye çalışıyoruz. Ortaya iyi bir katkı çıkıyor. Bu katkıyı verirken, hepimiz keyif alıyoruz." ifadeleriyle tamamladı.





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