Jackson Muleka, gol sayını 3 yaptı

Beşiktaş'ın, yeni transferlerinden Jackson Muleka, Sivasspor ağlarına gönderdiği 2 golle, gol sayısını 3'e yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka, gol sayını 3 yaptı
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30 Ağustos 2022 01:06
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Muleka, lacivert-beyazlı takımda sergilediği etkili performansını Beşiktaş'ta da sürdürüyor.

Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısında da 2 kez fileleri havalandırdı.

Muleka, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.

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