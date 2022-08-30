Jackson Muleka, gol sayını 3 yaptı

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti.
Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Muleka, lacivert-beyazlı takımda sergilediği etkili performansını Beşiktaş'ta da sürdürüyor.
Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısında da 2 kez fileleri havalandırdı.
Muleka, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Muleka, lacivert-beyazlı takımda sergilediği etkili performansını Beşiktaş'ta da sürdürüyor.
Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısında da 2 kez fileleri havalandırdı.
Muleka, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı.
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