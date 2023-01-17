Jackson Muleka geleceğine karar verdi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Jackson Muleka, kendisine Mısır'da gelen teklife yanıt verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka geleceğine karar verdi
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17 Ocak 2023 11:56
Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'ya talip çıkmıştı. Genç oyuncunun Mısır temsilcisi Al Ahly'nin radarına girdiği ve temasta bulunduğu bildirilmişti.

Beşiktaş'ın ise Mısır kulübüne Muleka için olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Oyuncu da kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam etmeye olumlu bakıyor.

Jackson Muleka bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.



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