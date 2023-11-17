Jackson Muleka'dan kadro dışı iddialarına yanıt

Jackson Muleka'nın Demokratik Kongo Milli Takımı'nda maç kadrosuna alınmadığı için stadyuma gitmediği ve kadro dışı bırakılacağı iddia edilmişti. Golcü futbolcudan konuyla ilgili açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka'dan kadro dışı iddialarına yanıt
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17 Kasım 2023 15:32
Beşiktaş'ta bu sezon yaz kampında iyi bir dönem geçiren ve son oynanan Başakşehir maçında da golünü atan Muleka, 2026 Kongo'dan davet alan Muleka, Moritanya ile oynanan maçın kadrosu açıklandığında büyük bir sürpriz yaşadı.

Teknik Direktör Sebastien Desabre, maç öncesi kamp yapılan otelde kadroyu açıkladı. Kadroda adını göremeyen Muleka'nın, maçın oynanacağı stadyuma gitmediği iddia edildi.

KADRO DIŞI İDDİASI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muleka'nın Teknik Direktör Sebastien Desabre tarafından kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti. Ancak Muleka'dan bu yaşananlarla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

Jackson Muleka, Sudan ile oynanacak maç için milli takım kadrosundan çıkarıldığı yönündeki söylentileri yalanladı.

Beşiktaş'ın genç golcüsü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gördüklerinizin hiçbiri doğru değil, bayrak ve takım her şeyden önce gelir" ifadelerini kullanarak kadro dışı iddialarını kesin bir dille yalanladı. 

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