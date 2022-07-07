Jackson Muleka'dan ilk mesajlar

Beşiktaş'ın Standard Liege'den kadrosuna kattığı Jackson Muleka, transferinin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Görüşleri sorulan 22 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İstanbul gibi güzel bir şehirde, çok büyük bir kulüp olan Beşiktaş'a imza attım. Şükranla doluyum, hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum. Umarım bunun karşılığını sahada vereceğim performansla herkese göstereceğim" dedi.



Beşiktaş taraftarının karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Muleka, "Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Her oyuncu, özellikle genç oyuncular bu yoğun atmosferleri yaşamak ister. Ben rakip olarak geldim buraya, şimdi o taraftarı benim arkamdaki destek ile birlikte hissedeceğim. Bütün oyuncular için çok özel atmosferlerdir, ben de o günü iple çekiyorum" diye konuştu.



Taraftarların transfer sürecinde kendisine özellikle sosyal medyadan destek olduğunu söyleyen Kongolu futbolcu, "Taraftarlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın bana ilgisi ortaya çıktıktan sonra bana destek mesajları attılar. Şimdi sıra bana geldi, onların bu desteğine, ben de elimden gelenin en iyisini yaparak onları mutlu etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.



Son olarak Beşiktaş'a gelmeden önce görüş alıp almadığı sorulan Muleka, "Aslında ben zaten kendi gözlerim bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'a rakip olduğum zaman buradaki atmosfer gerçekten etkileyiciydi. Bu nedenle sormaya gerek kalmadı. Oradan pozitif izlenimim vardı. O yüzden çok sorgulamaya gerek kalmadı." değerlendirmesini yaptı.





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