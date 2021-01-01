Jackson: "Michael Jordan bugün 40 sayı ortalama yakalardı!"

Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugünün NBA'inde 40 sayı ortalama yakalayabileceğini iddia etti.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın haftalık podcast'i 'Club Shay Shay'e konuk olan Jackson, Sharpe ile insanların Jordan'ın bugünkü NBA'de nasıl performans göstereceği üzerine yürüttükleri tahminleri ele aldı.



Sharpe, MJ'in modern basketbol döneminde nasıl performans göstereceğini düşündüğünü sorduğunda, Majesteleri'nin eski rakiplerinden Jackson, şu yanıtı verdi:



"Michael Jordan, istediği ortalamayı yakalar. Onu analiz veya deşifre falan etmeyeceğim. Size bir tanık olarak söylüyorum, Michael Jeffrey Jordan'ın yaptıklarına ilk elden şahit olan birisi olarak şunu diyebilirim ki, kendisi maç başına 40 sayı atabilir. Bugün 30-35 sayı ortalama yakalayan adamları düşünürsek, kusura bakmayın ama onlarda Michael'ın sahip olduğu hücum repertuarı yok."



Sharpe, MJ'i modern dönem oyuncularıyla karşılaştırırken, Jordan'ın günümüz oyununda yaygın olan üçlük verimliliğinden yoksun olduğuna dikkat çekti. Lakin Jackson, Jordan'ın bu alanda da kötü olmadığını belirterek, bugünün oyunda serbest atış çizgisine daha çok gideceğini ve bu sayede 40 sayı ortalamasını rahatça elde edebileceğini açıkladı.



