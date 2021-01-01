Jackson: "Luka, şimdiden tarihin en iyi 75 oyuncusu arasında!"

Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in şimdiden "En İyi 75 NBA Oyuncusu" listesinin bir parçası olması gerektiğini söyledi.



Yakın zamanda eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın "Club Shay Shay" podcast'inde yer alan Jackson, Doncic'in ligin gelecek sezon yayınlayacağı "en iyi 75 oyuncu" listesine şimdiden ait olduğunu iddia etti:



"İsmini verdiğin adam, bana kalırsa, çok yakında çıkacak olan en iyi 75 oyuncu listesinde rahatça yer alabilir. Ve ayrıca listede genç bir oyuncunun yer alacağını söyleyenler de vardı, ama Luka Doncic tam o adam. Kariyerinin başlarında yapabildiklerine bakınca, o çocukta o yetenek var. Oy verenler arasında olsaydım, kesinlikle listedeydi."



