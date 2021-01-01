Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jackson: "Luka, şimdiden tarihin en iyi 75 oyuncusu arasında!"

Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in şimdiden "En İyi 75 NBA Oyuncusu" listesinin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in şimdiden "En İyi 75 NBA Oyuncusu" listesinin bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın "Club Shay Shay" podcast'inde yer alan Jackson, Doncic'in ligin gelecek sezon yayınlayacağı "en iyi 75 oyuncu" listesine şimdiden ait olduğunu iddia etti:

"İsmini verdiğin adam, bana kalırsa, çok yakında çıkacak olan en iyi 75 oyuncu listesinde rahatça yer alabilir. Ve ayrıca listede genç bir oyuncunun yer alacağını söyleyenler de vardı, ama Luka Doncic tam o adam. Kariyerinin başlarında yapabildiklerine bakınca, o çocukta o yetenek var. Oy verenler arasında olsaydım, kesinlikle listedeydi."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal