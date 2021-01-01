Jackson: "LeBron oyunu değiştirdi ama yeterli takdiri görmüyor!"

Eski NBA oyuncusu Mark Jackson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "oyunu değiştirdiği için yeteri kadar takdir görmediğini" söyledi.



"Club Shay Shay" podcast'ine konuk olan Jackson, James'in NBA'in yapısını nasıl sonsuza dek değiştirdiği hakkında şu şekilde ayrıntıya girdi:



"LeBron James oyunu değiştirdi ama bunun için yeterince takdir görmüyor. Oyunu sadece bir basketbolcu olarak değil, bir iş adamı olarak da değiştirdi. Adamların sahip oldukları gücü fark etmelerini sağladı.



LeBron, bu adamların bir iş adamı olarak sahip oldukları gücü anlamaları ve doğru kararlar vermeleri adına oyunu değiştiren kişi oldu. Yani Kevin Durant, Golden State'e gitmek istediğine karar verdiğinde, bu normal bir karar oldu. Sonra Golden State'ten ayrılıp Brooklyn'e gitmek istediğinde yine sorun olmadı.



İnsanlar kendi gelecekleri ve geride bıraktıklarının ne kadar önemli olduğunu görerek, doğru kararı vermeleri gerektiğini anladılar."



