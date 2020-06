Jackson: "Kyrie beni ağlayarak aramıştı"

Eski NBA oyuncusu Stephen Jackson, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in onu mevcut sosyal meseleler yüzünden ağlayarak aradığını söyledi.



Irving, bu Temmuz ayında NBA'in geri dönüşüne karşı çıkan en açık sözlü oyuncu olmuştu. Kyrie, 2019-20 NBA sezonunun, ABD'de devam eden Black Lives Matter hareketinden dikkatleri uzaklaştırabilmesinden dolayı, oynanmaması gerektiğini savunuyordu.



Emekli NBA oyuncuları Jackson ve Matt Barnes, kısa süre önce Instagram'da bir araya geldiler ve Irving'in bu konudaki güçlü tutumuna değindiler. Jackson, 28 yaşındaki yıldızın her gün ona ulaştığını ve hatta mevcut sosyal sorunlar nedeniyle ağladığını açıkladı:



"Beni neredeyse her gün FaceTime'da arıyor. Bu konuda çok tutkulu ve yaptığı konuşma ile, bu anı anladığını düşünüyorum. Ve o da benim gibi. Bütün cevaplar bende değil ama. Ve yürekten konuşuyor, tutkuyla konuşuyor. Bunu röportajlarda söylememiştim. Beni ağlayarak arıyordu, çünkü kelimenin tam anlamıyla her şeyi ortaya koyduğumu biliyor."



Irving gibi Jackson da NBA sezonunun devamıyla ilgili aynı duyguları paylaşıyor ve bunun basketbol oynamak için doğru zaman olmadığına inanıyor.



Dahası, Jackson, Black Lives Matter hareketi ile ilgili daha açık sözlü bireylerden biri olmuştu. George Floyd'un Minneapolis'te polis elinden gelen cinayeti sonrasında, ABD çapındaki barışçıl protestolar devam ediyor. 46 yaşındaki Afroamerikalı Jackson'ın geçmişteki yakın arkadaşlarından biriydi.