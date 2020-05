Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün, 2014 yılında eski New York Knicks başkanı Phil Jackson tarafından "çok yoğun bir şekilde alınmaya çalışıldığı" bildirildi.



Kerr, Jackson için 1993'ten 1998'e kadar Chicago Bulls'da bir oyuncu olarak görev yapmıştı. İddialara göre, Knicks'in koçu olması için de Jackson tarafından neredeyse işe alınıyordu.



Eski Warriors genel menajer yardımcısı Travis Schlenk, Warriors'ın 2014-15 sezonundan önce Kerr'i işe almasına yol açan olaylarda bahsetti ve o sırada Knicks'in başkanı olan Jackson'ın, Kerr'ü almak için "çok uğraştığını" söyledi.



Schlenk ayrıca Warriors'ın bile, Kerr'ün New York'a gideceğine inandığını açıkladı:



"Steve, Phil Jackson ve New York Knicks tarafından çok yoğun bir şekilde işe alınmaya çalışılıyordu. Ve bu süreç boyunca bir noktada, gideceği yer orası gibiydi. Bu yüzden, gerçekten oturup Steve'le konuşmak için bir fırsatımız olacağını bile düşünmemiştik. Orlando'da Stan'le buluşurken Steve'in Bob'u aradığını ve kararını değiştirip bizimle buluşmak istediğini söylediğine inanıyorum."