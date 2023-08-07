Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr., Grizzlies'in önümüzdeki sezonun ilk 25 maçında cezalı olacak olan yıldız oyuncusu Ja Morant'in yokluğunda "durumu idare etmesi" gerektiğini söyledi.



Jackson Jr., kendisinin ve takım arkadaşlarının önümüzdeki sezonun ilk 25 maçında Morant'in yokluğuyla başa çıkmaktan başka çaresi olmadığını söylerken, bununla birlikte Morant'in cezalı olduğu sırada takımı yine de bir şekilde etkilemenin yollarını bulacağını açıkladı:



"Durumu idare etmemiz gerekiyor sadece. Açıkçası, Ja'nın yokluğunun doldurmak için çok büyük bir boşluk olduğunun farkındayız, fakat tahmin edeceğiniz üzere, hiç ortalıkta olmayacak da değil. Bize başarılı olmamız adına gereken her şeyi sağlayacaktır."



Morant, Mayıs ayında Denver'daki bir striptiz kulübünde Instagram'dan yaptığı canlı yayında tabancayla poz verdikten iki ay gibi bir süre daha sonra, bir arabada aynı olayı tekrarlamış ve "lige zararlı davranış" nedeniyle Haziran ayında 25 maç uzaklaştırma cezası almıştı.



