Memphis Grizzlies'in yıldızı Jaren Jackson Jr., ikinci kez Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü kazanmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.



"Bu ödülü iki kez kazanmak gerçekten zor. Şu an bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Kesin değil, garanti değil. Bu yüzden benim için çok büyük bir anlam ifade eder," diyen Jackson, Athlon Sports'tan Mark Medina'ya konuştu.



2023'te ödülü kazanan ve bu yıl da adaylar arasında yer alan Jackson, yedi yıllık kariyerinin en iyi istatistiksel sezonunu geçiriyor. 23 sayı ortalamasıyla kariyerinin en yüksek skor ortalamasına ulaşan yıldız oyuncu, aynı zamanda 1.6 blok, 1.3 top çalma, 6 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynuyor.



Michigan State çıkışlı Jackson, Aralık ayında NBA'de Ayın Savunma Oyuncusu ödülünü kazanmıştı ve San Francisco'da düzenlenn All-Star maçına kariyerinde ikinci kez katıldı.



NBA tarihinde sadece 10 oyuncu birden fazla kez Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü kazandı. Eğer Jackson ikinci ödülüne ulaşırsa, sadece Ben Wallace (dört), Dikembe Mutombo (dört), Rudy Gobert (dört) ve Dwight Howard (üç) gibi isimlerin gerisinde kalacak, ancak Kevin Garnett, David Robinson ve Gary Payton gibi efsanevi savunmacıların önüne geçecek.



Eğer Jackson All-NBA takımına seçilirse, Grizzlies tarihinin en yüksek maaşlı oyuncusu olmasını sağlayacak süper maksimum kontrat uzatması için uygun hale gelecek.



36 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Grizzlies, son 10 maçının yedisini kazandı.



