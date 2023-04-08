Memphis Grizzlies pivotu Jaren Jackson Jr., bu sezon Yılın Savunmacısı ödülünü kazanacağına inandığını söyledi.



Jackson Jr. ESPN'den Tim MacMahon'a yaptığı açıklamada, bu sezon Yılın Savunmacısı ödülünü alacağından tamamen emin olduğunu belirtti:



"Yılın Savunmacısı'nın kesinlikle ben olduğumu düşünüyorum. Özel işler yaptığım kanaatindeyim ve kazanmayı çok istiyorum."



Maç başına 3.0 blok ortalaması ile lig lideri konumunda olan Jackson Jr., sahadayken rakiplerinin şut denemelerinin yüzde 9.7'sini bloklama başarısı gösteriyor ve Grizzlies'in savunmadaki bel kemiği olarak, ekibi bu alanda ligin üçüncü sırasına taşımış durumda.



Ödüllerde Milwaukee Bucks'tan Brook Lopez gibi bazı rakipleri bulunan Jackson Jr., takımına yaptığı etki göz önüne alındığında güçlü bir aday olma yolunda ilerliyor. Önceki Kasım ayında takıma dönmeden önce Grizzlies, ligdeki takımlar arasında savunma sıralamasında 20. sıraya kadar gerilemişti.





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