Jackson, gözyaşlarına hakim olamadı: "Herkese minnettarım..."

LA Clippers point guardı Reggie Jackson, Clippers'ın 2021 NBA playofflarından elenmesinin ardından takıma olan minnettarlığını ifade ederken, gözyaşlarına hakim olamadı.



Kariyerinin 10'uncu sezonunda bulunan ve Clippers ile ikinci yılını geçirmiş olan Jackson, pek başarılı geçirmediği bir normal sezonun ardından, son birkaç haftada oyununu yükseltmiş ve palyofflarda kariyer rekoru 18.1 sayı ortalaması yakalamıştı.



Dün gece Phoenix Suns'a karşı alınan mağlubiyet sonrası verdiği röportajda Jackson, gözyaşlarını tutamayarak takıma olan minnettarlığını dile getirdi ve yeniden canlanmasında yardımcı olan Paul George'a ayrıca teşekkür etti:



"En zorlu ve en eğlenceli yıl buydu. Aslında inişli çıkışlı oynadık, sakatlananlar oldu ve halen soyunma odasındaki yerimi bulmaya çalışıyordum. O adamlara söylediğim ilk şey, 'beni kurtardığınız için teşekkür ederim' olmuştu. Soyunma odasındaki herkese minnettarım.



Paul'a, geçen yıl bana güçlü ve zayıf yönlerimi hissettiren şehir olan Detroit'ten ayrılma zamanım geldiğinde, beni aradığı için teşekkür ederim. Bugün bu ekip olmasam burada olamazdım. Bu takım olmasa, oynayamazdım."



