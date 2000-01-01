Jackson: "En iyi oyuncu Jordan, en iyi kariyer LeBron'un"

Eski NBA koçu Mark Jackson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki GOAT (Tüm Zamanların En İyisi) tartışmasında, fikrini öne sundu.



Bireysel başarılar söz konusu olduğunda, Jackson bu tartışmada LeBron'a avantaj sağlarken, bir oyuncu olarak Jordan'ın şimdiye kadarki en büyük basketbol oyuncusu olduğuna inanıyor:



"Şunu söyleyeceğim: Emekli olduğunda, LeBron James şimdiye kadarki en iyi NBA basketbol kariyerine sahip olacak. Bununla birlikte, tüm zamanların en skorer oyuncusu olacağını, tarihin en çok asist yapan beş oyuncusundan biri olacağını ve sıralamak için yeterince zamana sahip olmadığımız bir sürü rekoru söylüyorum. Ancak, Michael Jordan oyunu oynamış en iyi oyuncudur. Bence fark, onun zihniyetiydi, o öldürme zihniyetiydi. Sanırım zaten daha önce söylemiştim: Sahada ölmek istediklerini hissettiğim sadece iki kişi vardı. Biri Michael Jordan, diğeri de Kobe Bryant'tı. Onların zihniyetleri farklıydı."



James, Jordan'ın en büyük gücü olan öldürme içgüdüsü eksikliği nedeniyle oldukça eleştirilmişti.



