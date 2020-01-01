Jackson: "Davis, LeBron'un kariyerini uzatabilir!"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki analist Jim Jackson, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis ile birlikte oynamanın, LeBron James'in kariyerini uzatmasına yardımcı olabileceğine inandığını belirtti.



Jackson'a göre, topu Davis'e verme seçeneğine sahip olmak, LeBron'u domine etme ihtiyacından kurtarıyor ve bu nedenle James, daha az enerji harcayabiliyor:



"Hareket özgürlüğü durumu, artık adamların istedikleri zaman çembere gitmelerine izin veriyor. AD'nin dışarıda oynaması, hücumda yapabilecekleri konusunda ona tamamen farklı bir boyut kazandırıyor.



Topu elinden almak daha zor. Shaq ile oynarken ona ikili sıkıştırma getirebiliyordunuz. Ancak AD dışarıya çıkabildiği için, farklı bir sorun ortaya çıkarıyor. Ve bunu bir düşünün. LeBron, AD gibi bir adam yanında olduğu için, artık eskisi kadar domine etmek zorunda değil. Artık bire bir oynayarak daha fazla asist elde edebilir ve şutu üzerinde çok daha fazla çalışabilir.



Çıkıp skor üretmesi gereken adam olmayıp, hücumu düzenleyen adam olabilir. Böyle bakınca, AD aslında LeBron'un kariyerini bu açıdan uzatabilir. Eskisi kadar sıkı çalışması gerekmiyor. Çünkü her zaman yanında, stres ve baskının çoğunu üzerinden alabilecek biri var. Ve LeBron da, sazı eline alma zamanı geldiğinde bunu yapabilir."



