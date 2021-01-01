Jackson, "Curry basketbolu mahvetti" ifadesini açıkladı!

Eski Golden State Warriors koçu Mark Jackson, 'Stephen Curry, basketbolu mahvetti' ifadesine açıklık getirdi.



Jackson, geçmişte Curry'nin basketbolu mahvettiğini söyleyerek, genç oyuncuların oyunun temellerine odaklanmak yerine, kendisini taklit etmeye çalıştıklarını ima eden bir yorum yapmıştı.



Yakın zamanda "Club Shay Shay" podcast'ine katılan Jackson, ifadesini şu şekilde açıkladı:



"Steph Curry'nin oyunu mahvettiğini söylediğim için ağır eleştiri almıştım. Steph'e laf attığımı falan düşünmüşlerdi ama iyi ki geçmişte bunu ona açıklayabilmiştim. Çünkü herkesin söylemeye çalıştığımı anladığına inanacak kadar aptalım.



Ben çocukların maçlarına çok gidiyorum. Benim çocuklarım da küçükken, onların maçlarına gidiyordum ve diğer çocuklar Steph Curry gibi şut atmaya çalışıyorlardı. Ama onun şutları aslında çok kötü şutlar.



Ve sahaya girdiklerinde ilk yaptıkları şey doğrudan uzaktan şut yollamak oluyor. Herhangi bir hareket yapıp potaya gitmek yerine, yarı sahadan şut sallıyorlar. Bu berbat bir basketbol şekli. O adamın (Steph) o şutu sokabilecek yeteneği var."



