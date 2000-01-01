Jackson: "Bundan sonra koçluk yaparsam, yönetimle daha çok diyalog isterim"

Eski NBA koçu Mark Jackson, tekrar koçluk yapma fırsatı bulması durumunda, genel menajer ve takım sahibi ile daha fazla iletişim kurmaya çalışacağını söyledi.



Jackson, Brooklyn Nets ve New York Knicks'in koçluk pozisyonlarıyla ilgili adı geçen isimlerden biriydi:



"Ben her zaman 'sen işine bak' denilen bir adamdım. Golden State Warriors ile bir koç olarak, genel menajerin veya takım sahiplerinin işine karışmaya çalışmıyordum. Yöneticiler ve takım sahipleriyle, farklı bir yaklaşımım oluyor. (Warriors GM'i) Bob Myers ile çok iyi bir ilişkim var, bununla ilgili bir şüphe yok, duyduklarınızı unutun.



Bana bir iyilik yapın: Bob Myers'a Mark Jackson hakkında ne düşündüğünü sorun. Kayıttayken sorun, perde arkasında değil. (Warriors sahibi) Joe Lacob'a onunla olan ilişkimi sorun. Bu yüzden daha iyi ilişkiler kurmak istiyorum demiyorum, yönetim genelinde daha fazla diyalog kurmak istiyorum diyorum."



Jackson, Warriors'tayken koçluk personeline Jeff Van Gundy'yi de eklemek istediğini belirtti.



"CURRYLER, KLAYLER, DRAYMONDLAR AYNI DEĞİLLERDİ"



Jackson ayrıca, Warriors'ın çekirdeğini geliştirmedeki rolü üzerine de kendini savundu:



"Gerçek şu ki, bu görev süresi boyunca en iyi beş savunma ekiplerinden biriydik ve zaman ilerledikçe en iyi 10 hücum arasına da girmiştik. Anlamanız gerekiyor ve bu adamlar da bunu kabul edecektir, Steph Curryler, Klay Thompsonlar, Draymond Greenler, o takımın başındayken şimdiki oyuncular değillerdi. Aynı görünüyorlar ve aynı insanlar, ama oradaki dönemimde çalışırken, aynı oyuncular değillerdi."



