Jackson: "Bev, gece 02:00'de duvarlardan bize bağırıyordu"

LA Clippers guardı Patrick Beverley'nin, karantina dönemi başlangıcında gece 02:00'ye kadar Disney otel duvarlarından Clippers takım arkadaşlarına bağırdığı ortaya çıktı.



Beverley'nin, Disney World bubble'ının içinde ilk izole olduklarında, takım arkadaşlarını motive etmenin ilginç bir yolunu bulduğu anlaşıldı.



Yakın zamanda yapılan bir Zoom görüşmesinde, Clippers'ın yeni oyuncusu Reggie Jackson, Beverley'in kelimenin tam anlamıyla gece 02:00'de otel odasından nasıl bağırmaya başladığını anlattı:



"Hepimiz karantinada odamıza kilitlenmiştik ve çıkarmıyorduk. Sanırım gece 02:00 falandı. Tek duyduğumuz 'Yoooo! Yoooo!' sesleriydi. Millet 'neler oluyor' diyordu. Bev, herkesin iyi olduğundan emin olmak için duvarlardan bağırıyordu. İlk gündü, sadece kontrol ediyordu, herkes ne olduğunu söyleyerek, birbirlerine bakarak kapılarını açmıştı. Ama sanırım bu, ekip arkadaşlarınızın da sizinle olduğunu bildiğiniz için, 24 saatlik izole döneminin ilk kısmını daha da iyi hale getirmişti. Bu çok basit bir şey, ama o adam sürekli enerjik. Takım içinde çok iyi."



Sezonda Beverley, 44-20 dereceye sahip Clippers için ortalama 7.9 sayı, 5.4 ribaund ve 3.7 asist ile oynuyor.



