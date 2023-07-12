Jackon Muleka'ya teklif yağıyor

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka'ya hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok teklif geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Jackon Muleka'ya teklif yağıyor
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12 Temmuz 2023 10:42
Beşiktaş'ta geçen sezon başında 3.3 milyon euro'ya Standard Liege'den transfer edilen ancak beklenenin altında performans sergileyerek gözden düşen Jackson Muleka'ya çok sayıda talip var.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Kongolu kanat oyuncusu için Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarının devrede olduğu öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI

Ayrıca Süper Lig'den Alanyaspor ve Kasımpaşa da Muleka'yı kiralamak istiyor. Her iki kulüple temaslar devam ederken eğer Muleka giderse Club Brugge'de forma giyen forvet David Okereke için harekete geçilecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki Muleka, bu maçlarda 6 gol 1 asist kaydetti.



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