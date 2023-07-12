Jackon Muleka'ya teklif yağıyor

Beşiktaş'ta geçen sezon başında 3.3 milyon euro'ya Standard Liege'den transfer edilen ancak beklenenin altında performans sergileyerek gözden düşen Jackson Muleka'ya çok sayıda talip var.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Kongolu kanat oyuncusu için Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarının devrede olduğu öğrenildi.
SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI
Ayrıca Süper Lig'den Alanyaspor ve Kasımpaşa da Muleka'yı kiralamak istiyor. Her iki kulüple temaslar devam ederken eğer Muleka giderse Club Brugge'de forma giyen forvet David Okereke için harekete geçilecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki Muleka, bu maçlarda 6 gol 1 asist kaydetti.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Demokratik Kongolu kanat oyuncusu için Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Katar takımlarının devrede olduğu öğrenildi.
SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ ÇIKTI
Ayrıca Süper Lig'den Alanyaspor ve Kasımpaşa da Muleka'yı kiralamak istiyor. Her iki kulüple temaslar devam ederken eğer Muleka giderse Club Brugge'de forma giyen forvet David Okereke için harekete geçilecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki Muleka, bu maçlarda 6 gol 1 asist kaydetti.