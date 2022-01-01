'Jackie Moon', Warriors antrenmanında boy gösterdi!

Golden State Warriors'ın dün gece LA Clippers'a karşı oynanan maç öncesi antrenmanına, ABD'li ünlü aktör ve komedyen Will Ferrell'ın 'Jackie Moon' karakteri de katıldı.



Ferrell, 2008 yapımı "Semi-Pro" filminde ABA liginin kurgusal Flint Tropics takımının sahibi, koçu ve oyuncusu olan Jackie Moon'un kılığına girerek Warriors ekibiyle beraber ısındı. Moon'un kısa şortlu klasik formasını giydiği ve kafa bandı taktığı görülen Ferrell'ın, Warriors oyuncularıyla beraber şut antrenmanı için tünelden sahaya girdiği görüldü.



Steph Curry ile beraber şut atan Ferrell, orta sahanın yakınından yolladığı bir şutunda isabet bulmayı da başardı. 'Moon' daha sonra Curry ile bir alley-oop smacı tamamlamasının yanında, Warriors yıldızına 'karpuzlama' serbest atış stilinin püf noktalarını da gösterdi.



Ferrell ayrıca, üç yıl önce Cadılar Bayramı için Moon'un kıyafetlerini giyen ve filmi çok sevdiğini söylemiş olan Klay Thompson ile de beraber ısındı.



