Jack Wilshere'ın yeni adresi belli oldu

Championship takımı Bournemouth, bir süredir kulüpsüz olan Jack Wilshere'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Jack Wilshere'ın yeni adresi belli oldu
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18 Ocak 2021 18:28
29 yaşındaki Jack Wilshere, West Ham United'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz durumda bulunuyordu.

İngiliz orta saha oyuncusu, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'a transfer oldu.

Bir dönem İngiliz futbolunun geleceği ve en önemli yeteneklerinden biri olarak görülen Wilshere, Arsenal altyapısından yetişti.

Arsenal'deki başarısı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan oyuncu, daha önce 2016/2017 sezonunda da kiralık olarak Bournemouth formasını terletmişti.



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