Jack Wilshere'ın yeni adresi belli oldu

29 yaşındaki Jack Wilshere, West Ham United'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz durumda bulunuyordu.



İngiliz orta saha oyuncusu, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'a transfer oldu.



Bir dönem İngiliz futbolunun geleceği ve en önemli yeteneklerinden biri olarak görülen Wilshere, Arsenal altyapısından yetişti.



Arsenal'deki başarısı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğrayan oyuncu, daha önce 2016/2017 sezonunda da kiralık olarak Bournemouth formasını terletmişti.



