İngiltere Premier Lig takımlarından'in formasını giyen, transferi hakkında önemli açıklamalar yaptı.Devre arası transfer döneminde'ye transfer olabileceği iddia edilen Wilshere, Arsenal'de kalmak istediğini söylerken başka bir takıma gitmek istemediğini belirtti.İngiliz basınına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki orta saha, ''Kesinlikle Arsenal'de kalmak istiyorum. Daha önceden de söylemiştim.Takım üzerinde pozitif bir etkim var. Belki İngiltere milli takımına da seçilebilirim'' diye konuştu.Jack Wilshere ile Fenerbahçe'nin dışında Napoli, West Ham United ve bazı İspanyol kulüplerin de ilgilendiği iddia ediliyor.