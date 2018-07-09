Jack Wilshere transferini resmen açıkladılar

Premier League ekiplerinden West Ham United, Jack Wilshere transferini açıkladı.
Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan ve uzun süre görüşmelerde bulunduğu Jack Wilshere'ın yeni takımı West Ham United oldu. West Ham'dan yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Transferin duyurulmasının ardından West Ham'ın resmi internet sitesine konuşan Wilshere, ''Çok iyi hissediyorum. Birçok insan West Ham'ın benim için ne kadar özel bir kulüp olduğunu bilir'' ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan ve uzun süre görüşmelerde bulunduğu Jack Wilshere'ın yeni takımı West Ham United oldu. West Ham'dan yapılan açıklamada 26 yaşındaki yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Transferin duyurulmasının ardından West Ham'ın resmi internet sitesine konuşan Wilshere, ''Çok iyi hissediyorum. Birçok insan West Ham'ın benim için ne kadar özel bir kulüp olduğunu bilir'' ifadelerini kullandı.
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