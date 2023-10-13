Jack Wilshere teknik direktörlüğe hazırlanıyor

Arsenal kariyerinde yaşadığı büyük sakatlıklar sebebiyle tam potnsiyeline ulaşamayan ve sadece 30 yaşındayken futbolculuk kariyerini sonlandıran Jack Wilshere teknik direktörülük kariyerine girmeye hazırlanıyor.



MLS'TEN TALİBİ VAR



The Athletic'de yer alan habere göre MLS ekiplerinden Columbus Crew, Eylül ayında yollarını ayırdığı Robin Fraser yerine şu anda Arsenal U-18 takımını yöneten Jack Wilshere'i takımın başına getirmek istiyor.



Arsenal U-18 takımının başında iyi bir performans gösteren 31 yaşındaki Jack Wilshere takımı 5 sene sonra FA Gençlik Kupası finaline çıkarmayı başardı ancak finalde West Ham United'a 5-1 kaybettiler.



