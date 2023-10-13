Jack Wilshere teknik direktörlüğe hazırlanıyor

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kariyerini erkenden sonlandıran ve Arsenal U-18 takımını çalıştıran Jack Wilshere, MLS'e teknik direktör olarak gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jack Wilshere teknik direktörlüğe hazırlanıyor
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13 Ekim 2023 16:28
Arsenal kariyerinde yaşadığı büyük sakatlıklar sebebiyle tam potnsiyeline ulaşamayan ve sadece 30 yaşındayken futbolculuk kariyerini sonlandıran Jack Wilshere teknik direktörülük kariyerine girmeye hazırlanıyor.

MLS'TEN TALİBİ VAR

The Athletic'de yer alan habere göre MLS ekiplerinden Columbus Crew, Eylül ayında yollarını ayırdığı Robin Fraser yerine şu anda Arsenal U-18 takımını yöneten Jack Wilshere'i takımın başına getirmek istiyor.

Arsenal U-18 takımının başında iyi bir performans gösteren 31 yaşındaki Jack Wilshere takımı 5 sene sonra FA Gençlik Kupası finaline çıkarmayı başardı ancak finalde West Ham United'a 5-1 kaybettiler.

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