Jack Wilshere için İngiltere'den flaş transfer iddiası!

'nin transfer gözdesiiçin İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Wilshere, Premier Lig ekibi'ın teknik direktörüile buluştu ve transfer hakkında görüştü.İngiliz ekibinin Wilshere'i Londra'da ve Premier Lig'de kalmaya ikna etmeye çalıştığı ve Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir teklifle Wilshere'e gideceği belilrtildi.Fenerbahçe'nin ciddi bir teklifte bulunduğu 26 yaşındaki futbolcunun vereceği son karar için West Ham'dan gelecek teklifi bekleyeceği kaydedildi.Premier Lig'in diğer takımları Everton ve Wolves'un da İngiliz orta saha ile ilgilendiği ancak Wilshere'in ya Fenerbahçe ya da West Ham'a gidecği iddia edildi.Arsenal'den ayrılan Wilshere, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yurt dışına gitmeye hazır olduğunu söylemişti.