Jack Wilshere için İngiltere'den flaş transfer iddiası!

Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Jack Wilshere için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Wilshere, Premier Lig ekibi West Ham United'ın teknik direktörü Manuel Pellegrini ile buluştu ve transfer hakkında görüştü.
İngiliz ekibinin Wilshere'i Londra'da ve Premier Lig'de kalmaya ikna etmeye çalıştığı ve Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir teklifle Wilshere'e gideceği belilrtildi.
SON KARAR İÇİN WEST HAM'I BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin ciddi bir teklifte bulunduğu 26 yaşındaki futbolcunun vereceği son karar için West Ham'dan gelecek teklifi bekleyeceği kaydedildi.
YA FENERBAHÇE YA DA WEST HAM
Premier Lig'in diğer takımları Everton ve Wolves'un da İngiliz orta saha ile ilgilendiği ancak Wilshere'in ya Fenerbahçe ya da West Ham'a gidecği iddia edildi.
Arsenal'den ayrılan Wilshere, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yurt dışına gitmeye hazır olduğunu söylemişti.
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İngiliz ekibinin Wilshere'i Londra'da ve Premier Lig'de kalmaya ikna etmeye çalıştığı ve Fenerbahçe'nin teklifine yakın bir teklifle Wilshere'e gideceği belilrtildi.
SON KARAR İÇİN WEST HAM'I BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin ciddi bir teklifte bulunduğu 26 yaşındaki futbolcunun vereceği son karar için West Ham'dan gelecek teklifi bekleyeceği kaydedildi.
YA FENERBAHÇE YA DA WEST HAM
Premier Lig'in diğer takımları Everton ve Wolves'un da İngiliz orta saha ile ilgilendiği ancak Wilshere'in ya Fenerbahçe ya da West Ham'a gidecği iddia edildi.
Arsenal'den ayrılan Wilshere, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada yurt dışına gitmeye hazır olduğunu söylemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın