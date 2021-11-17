Jack Grealish bu kez özel hayatıyla gündemde!

Manchester City'de forma giyen Jack Grealish, bu kez futboluyla değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Jack Grealish bu kez özel hayatıyla gündemde!
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17 Kasım 2021 15:35
Manchester City'nin yaz transfer döneminde Aston Villa'dan rekor kırarak kadrosuna kattığı Jack Grealish, İngiltere'de özel hayatıyla gündeme oturdu.

26 yaşındaki yıldız futbolcunun, Sasha Attwood ile ilişkisi olmasına rağmen, İngiliz televizyon yıldızı Emily Atack ile görüldüğü belirtildi.

Yıldız futbolcunun, Emily Atack ile yaz aylarından bu yana çeşitli sosyal medya hesaplarından konuştuğu belirtilirken, The Sun'a konuşan oyuncunun bazı arkadaşları da bu ilişkinin kapalı kapılar ardında yaşandığını söyledi.

Öte yandan Grealish'in çocukluk döneminden bu yana ilişki yaşadığı Sasha Attwood'dan özür dilemesinin beklendiği aktarıldı.


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