Jabari: "Rose, ben dahil birçok kişinin hâlâ kahramanıdır"

Chicago Bulls'un yeni üyesi Jabari Parker, eski Bulls MVP'si Derrick Rose'un "halen kendisi dahil bir sürü insanın kahramanı olduğunu" söyledi.
Rose'un şu anda basketboldan emekli olabileceğini ve halen bir "efsane" olacağını söyleyen Parker, şu şekilde konuştu: "Birçok insan için halen bir kahraman, ben de dahil. Ve mirası her ne olursa olsun en tepelerde yer alacak. Derrick'i ne yaparsa yapsın kucaklıyoruz; şu anda isterse oynamayı bırakabilir. Yine bir efsane olacak." "Hep iyi zamanları hatırlıyorum. Rose bir MVP. Çok kişi, bu ligde MVP olduğunu söyleyemez. Hatırladığım tek şey şehri nasıl taşıdığı, büyüdüğünde nasıl biri olduğu ve nasıl benim kahramanım olduğuydu."
Rose, 2011 senesinde MVP ödülünü henüz 22 yaşındayken kazanmıştı.