Jabari: "Rose, ben dahil birçok kişinin hâlâ kahramanıdır"

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Chicago Bulls'un yeni üyesi Jabari Parker, eski Bulls MVP'si Derrick Rose'un "halen kendisi dahil bir sürü insanın kahramanı olduğunu" söyledi.Rose'un şu anda basketboldan emekli olabileceğini ve halen bir "efsane" olacağını söyleyen Parker, şu şekilde konuştu:Rose, 2011 senesinde MVP ödülünü henüz 22 yaşındayken kazanmıştı.