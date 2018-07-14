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Jabari Parker'ın yeni rotası belli oldu!

Jabari Parker'ın Chicago Bulls ile 2 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladığı ifade edildi.

Jabari Parker'ın Chicago BUlls ile 2 yıl 40 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı ifade edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; Jabari Parker'ın kontratında 2. yılın takım opsiyonlu olduğu ifade edildi. Jabari Parker'ın aşil tendonu sıkıntıları nedeniyle böyle bir opsiyon konduğu ve sağlıklı kalması durumunda gelecek sezon da takımda tutulacağı ifade edildi.

Sınırlı serbest olan Jabari Parker için aynı kontratı vererek takımda tutma hakkı olan Milwaukee Bucks'ın şu ana kadar böyle bir adım atmadığı ve karar aşamasında olduğu belirtildi.

Milwaukee Bucks Genel Menajeri Jon Horst, "Jabari'yi gerçekten çok seviyoruz ve onunla çalışmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Chicago doğumlu olan Jabari Parker, 2014 draftında 2. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilmiş ancak aşil tendonu sakatlığı nedeniyle kariyeri sekteye uğramıştı. Jabari Parker, Bucks'ta geçirdiği 4 sezonda 183 maça çıktı ve 15.3 sayı, 5.5 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.




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